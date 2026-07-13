Albero travolge un’auto

Durante la notte e la giornata di ieri, le raffiche di vento hanno causato danni nel Fermano, con circa quaranta interventi dei vigili del fuoco. Tra gli eventi segnalati, un albero è caduto e ha travolto un’auto. Le operazioni di soccorso sono state svolte in meno di ventiquattro ore per rimuovere ostacoli e mettere in sicurezza le zone interessate. Nessuna informazione su feriti o danni specifici è stata resa nota.

Circa quaranta interventi in meno di ventiquattro ore per far fronte ai danni provocati dalle forti raffiche di vento che hanno interessato il Fermano tra la notte di sabato e la giornata di ieri. E’ questo il bilancio del lavoro dei vigili del fuoco del Comando provinciale, impegnati senza sosta soprattutto nella fascia della media collina, dove il maltempo ha provocato la caduta di numerosi alberi e richiesto decine di operazioni di messa in sicurezza di strade, abitazioni e aree pubbliche. Le situazioni più critiche si sono registrate nei comuni di Fermo, Monte Urano, Montegranaro, Sant’Elpidio a Mare, Petritoli e Monterubbiano. I casi più pericolosi si sono verificati proprio nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Paura nel centro di Roma: crolla un grosso albero e travolge auto e scooter in sosta

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