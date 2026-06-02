Schianto violento a Porto San Giorgio | auto contro un albero

Notizia in breve

Un incidente grave si è verificato a Porto San Giorgio, dove un'auto ha impattato contro un albero in via XX Settembre. La conducente è stata soccorsa e trasportata in ospedale; le sue condizioni cliniche non sono state rese note. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, e non è stato confermato se ci siano stati altri fattori come condizioni della strada o eventuali malori. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica.