Auto si schianta contro un albero a Tornolo | due feriti
Nella notte a Tornolo, un'auto si è schiantata contro un albero lungo la Statale in località Frettolera. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, nei pressi della strada, e ha coinvolto due persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni delle persone coinvolte.
Auto contro un albero nella notte a Tornolo. Intorno alle 4, sulla Statale in località Frettolera, la macchina si è schiantata nei pressi della strada. Il bilancio parla di due feriti, entrambi trasportati in elicottero in condizioni di media gravità in ospedale, uno a Brescia e l'altro al.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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