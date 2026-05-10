Auto si schianta contro un albero a Tornolo | due feriti

Nella notte a Tornolo, un'auto si è schiantata contro un albero lungo la Statale in località Frettolera. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, nei pressi della strada, e ha coinvolto due persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni delle persone coinvolte.

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