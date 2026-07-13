Al parco Pertini, per tre giorni, si svolgono eventi dedicati ai Celti, ricreando un’atmosfera di circa duemila anni fa. Durante questa manifestazione, il traffico viene sospeso e si ricostruiscono ambientazioni e rituali dell’epoca, con attività e rappresentazioni che richiamano la cultura celtica. La manifestazione si svolge in un’area chiusa al traffico e senza strutture moderne, offrendo un’esperienza che ripropone un’epoca antica senza l’uso di tecnologie contemporanee.

Per tre giorni Arezzo farà un salto indietro nei secoli, fino a un’epoca in cui non c’erano i gruppi Facebook, le rotonde, i parcheggi a pagamento e nemmeno qualcuno pronto a lamentarsi perché il rito druidico è cominciato cinque minuti prima. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto il parco Pertini tornerà a ospitare l’Arezzo Celtic Festival, giunto alla dodicesima edizione e pronto a trasformare uno dei principali polmoni verdi cittadini in un gigantesco accampamento popolato da celti, romani, etruschi, guerrieri, danzatrici, artigiani e personaggi che, almeno per un fine settimana, potranno vestirsi in maniera molto più sensata di certi turisti in centro ad agosto. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Al parco Pertini arrivano i Celti: per tre giorni Arezzo torna quando il traffico non esisteva

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