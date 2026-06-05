Torna per la 17esima edizione Metti in piazza lo sport al Parco Pertini di Arezzo

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si svolge al Parco “Sandro Pertini” di Arezzo la 17esima edizione di “Metti in piazza lo sport”. L’evento, promosso dal Quartiere di Porta Sant’Andrea, si tiene nella zona Giotto e coinvolge diverse attività sportive aperte al pubblico. La manifestazione si svolge nel parco cittadino, dove sono allestiti spazi dedicati a varie discipline. La giornata prevede anche momenti di intrattenimento e partecipazione per tutte le età.