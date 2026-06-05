Torna per la 17esima edizione Metti in piazza lo sport al Parco Pertini di Arezzo
Sabato 6 giugno si svolge al Parco “Sandro Pertini” di Arezzo la 17esima edizione di “Metti in piazza lo sport”. L’evento, promosso dal Quartiere di Porta Sant’Andrea, si tiene nella zona Giotto e coinvolge diverse attività sportive aperte al pubblico. La manifestazione si svolge nel parco cittadino, dove sono allestiti spazi dedicati a varie discipline. La giornata prevede anche momenti di intrattenimento e partecipazione per tutte le età.
Segna diciassette edizioni “Metti in Piazza lo Sport”, l’iniziativa promossa dal Quartiere di Porta Sant’Andrea in programma sabato 6 giugno al Parco “Sandro Pertini” in zona Giotto ad Arezzo. Organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Biancoverde 1932 A.S.D., con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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