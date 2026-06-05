Torna il Metti in piazza lo sport al parco Pertini di Arezzo
Il 6 giugno si svolge la diciassettesima edizione di “Metti in piazza lo sport” al Parco Sandro Pertini di Arezzo. L’evento, promosso dal Quartiere di Porta Sant’Andrea, si tiene nel parco situato nella zona Giotto. La manifestazione è prevista per tutta la giornata e coinvolge diverse attività sportive aperte al pubblico. È una delle iniziative annuali che si svolgono nel quartiere, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Segna diciassette edizioni “Metti in Piazza lo Sport”, l’iniziativa promossa dal Quartiere di Porta Sant’Andrea in programma sabato 6 giugno al Parco “Sandro Pertini” in zona Giotto ad Arezzo. Organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Biancoverde 1932 A.S.D., con il patrocinio del Comune di Arezzo, della U.I.S.P. Comitato di Arezzo e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Arezzo, la manifestazione prenderà il via da piazza San Giusto alle ore 15:30 con un torneo nella palestra del tennistavolo, per poi spostarsi alle ore 16:00 al Parco Pertini, cuore pulsante dell’evento, dove saranno coinvolte numerose realtà sportive del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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