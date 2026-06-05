torna il metti in piazza lo sport al parco pertini di arezzo

Notizia in breve

Il 6 giugno si svolge la diciassettesima edizione di “Metti in piazza lo sport” al Parco Sandro Pertini di Arezzo. L’evento, promosso dal Quartiere di Porta Sant’Andrea, si tiene nel parco situato nella zona Giotto. La manifestazione è prevista per tutta la giornata e coinvolge diverse attività sportive aperte al pubblico. È una delle iniziative annuali che si svolgono nel quartiere, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici.