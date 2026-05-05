Caso Garlasco | nuovi interrogatori vecchi segreti e un processo che potrebbe riscrivere la storia

Il caso di Garlasco torna di attualità a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 nella sua abitazione di via Pascoli. Nuovi interrogatori sono stati eseguiti, portando alla luce alcuni segreti risalenti al passato. Le autorità giudiziarie stanno cercando di fare chiarezza su dettagli mai chiariti prima, mentre il processo in corso potrebbe cambiare le prospettive sulla vicenda.

Il delitto di Garlasco non smette di sorprendere. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, in provincia di Pavia, il caso è tornato al centro delle indagini con una forza che nessuno avrebbe immaginato. Un nuovo indagato, nuove analisi del DNA, un’ipotesi di movente che lascia senza parole e una settimana di interrogatori che potrebbe riscrivere tutto quello che credevamo di sapere. Indice. Il caso Garlasco sembrava chiuso: la condanna di Alberto Stasi. Delitto Garlasco – La riapertura: l’11 marzo 2025 cambia tutto. Il movente: un rifiuto che avrebbe scatenato tutto. Maggio 2026, delitto Garlasco: la settimana degli interrogatori decisivi.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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Esclusiva Garlasco: Tutte le Intercettazioni che Svelano la Verità sul caso

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