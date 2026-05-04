A Garlasco, l’intervista di De Rensis in televisione ha riaperto il caso giudiziario legato alla vicenda. Nonostante la sentenza definitiva, alcune questioni sono state nuovamente sollevate e stanno attirando l’attenzione. Gli inquirenti stanno valutando eventuali sviluppi e approfondimenti, mentre le parti coinvolte attendono di capire quali conseguenze possano derivare da questa nuova esposizione mediatica. La vicenda continua a essere sotto osservazione.

Ci sono storie che, anche quando sembrano chiuse da una sentenza definitiva, continuano a tornare a galla. Il caso di Garlasco è una di queste: a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, un nuovo sviluppo ha riacceso l’attenzione e riaperto domande mai davvero sopite. Durante l’ultima puntata di “Domenica In”, andata in onda il 3 marzo 2026, il confronto televisivo si è concentrato su un passaggio che potrebbe incidere in modo profondo sul quadro: l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio e le parole dell’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Il delitto di Chiara Poggi e la condanna di Alberto Stasi. Lo sfondo resta quello di una tragedia che ha segnato una comunità e l’opinione pubblica: Chiara Poggi fu uccisa nella sua casa il 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, l’annuncio di De Rensis in tv riapre il caso: cosa può succedere ora

Garlasco Intervista ANTONIO DE RENSIS, avvocato di Alberto Stasi

Notizie correlate

Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis sorprende gli italiani: cosa sta succedendoUn delitto che sembrava consegnato definitivamente agli atti torna a imporsi nel dibattito pubblico: il caso di Garlasco riaccende l’attenzione dopo...

Garlasco, l’annuncio dell’avvocato De Rensis in televisioneIl caso di Garlasco torna improvvisamente al centro della scena mediatica italiana, riaccendendo interrogativi mai sopiti e riportando sotto i...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Quarto Grado: Garlasco: l'assassino di Chiara Poggi si è lavato in quel bagno? Video; Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati: Andrea Sempio è estraneo alla vicenda. Omicidio non più in concorso? Apre la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi; Garlasco: l'impronta 33, forse l'ultimo gesto del killer di Chiara Poggi; Sempio ha ucciso da solo, la nuova accusa sul caso Garlasco: cosa cambia per Stasi.

Sempio e l’ultimo colpo di scena, l’annuncio dell’avvocato TacciaA quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua a far parlare di sé con una svolta che riaccende domande, tensioni e attenzione ... thesocialpost.it

Garlasco, sul web messaggi di Sempio: ossessionato da ragazza. Difesa: Non era ChiaraPer il caso Garlasco, 19 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato dalla Procura di Pavia nella nuova indagine, è stato convocato per ... tg24.sky.it

#Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona Decina #GR1 x.com

Radio1 Rai. . #Garlasco A due giorni dall'interrogatorio di Andrea #Sempio, fissato mercoledì 6 maggio, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat. Su un forum, con il nickname 'Andreas', l''indagato scriveva di una sua ossessione amorosa. Simona D - facebook.com facebook