Garlasco l’annuncio di De Rensis in tv riapre il caso | cosa può succedere ora

Da thesocialpost.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, l’intervista di De Rensis in televisione ha riaperto il caso giudiziario legato alla vicenda. Nonostante la sentenza definitiva, alcune questioni sono state nuovamente sollevate e stanno attirando l’attenzione. Gli inquirenti stanno valutando eventuali sviluppi e approfondimenti, mentre le parti coinvolte attendono di capire quali conseguenze possano derivare da questa nuova esposizione mediatica. La vicenda continua a essere sotto osservazione.

Ci sono storie che, anche quando sembrano chiuse da una sentenza definitiva, continuano a tornare a galla. Il caso di Garlasco è una di queste: a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, un nuovo sviluppo ha riacceso l’attenzione e riaperto domande mai davvero sopite. Durante l’ultima puntata di “Domenica In”, andata in onda il 3 marzo 2026, il confronto televisivo si è concentrato su un passaggio che potrebbe incidere in modo profondo sul quadro: l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio e le parole dell’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Il delitto di Chiara Poggi e la condanna di Alberto Stasi. Lo sfondo resta quello di una tragedia che ha segnato una comunità e l’opinione pubblica: Chiara Poggi fu uccisa nella sua casa il 13 agosto 2007.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco Intervista ANTONIO DE RENSIS, avvocato di Alberto Stasi

Video Garlasco Intervista ANTONIO DE RENSIS, avvocato di Alberto Stasi

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