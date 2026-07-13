Giovedì 16 luglio, nel Palazzo Ducale di Pesaro, si svolge un evento in occasione del Carlino Day. La manifestazione include due iniziative, tra cui la presentazione di “Occhi sulla storia”. L’evento si svolge nel cuore delle Marche, una regione nota per il settore agricolo. Agrofutura organizza questa giornata con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico locale e promuovere temi legati alla cultura e alla storia della regione.

NEL CUORE delle Marche, regione fra le più vocate all’agricoltura, va in scena giovedì 16 luglio un evento speciale. In occasione del Carlino Day, infatti, al Palazzo Ducale di Pesaro, è di scena un appuntamento con due grandi eventi. Agrofutura e la mostra per i 140 anni de il Resto del Carlino. Ad affiancare il festival itinerante che racconta l’agricoltura di domani, anche “Occhi sulla storia“, l’esposizione de il Resto del Carlino che ripercorre 140 anni di storia attraverso le foto e le notizie delle prime pagine. Anno dopo anno, notizia dopo notizia, dallo scoppio delle due Guerre Mondiali allo sbarco sulla Luna fino agli episodi meno noti che hanno segnato l’identità del nostro territorio, la mostra fa rivivere i momenti che hanno cambiato il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agrofutura ospita “Occhi sulla storia“ e sbarca a Pesaro

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