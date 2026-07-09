Il Carlino Day si tiene a Pesaro con Agrofutura e una mostra fotografica sui 140 anni del giornale. L’evento si svolge il 16 luglio, integrando le celebrazioni con il festival itinerante. La manifestazione si svolge in città, dopo l’ultima edizione che si era tenuta quasi un anno fa sotto la Palla di Pomodoro.

Il Carlino Day sarà un acuto di quelli storici a Pesaro: Agrofutura e la mostra fotografica dei 140 anni del giornale insieme, in un unico abbraccio con la città dopo l’epica festa di quasi un anno fa all’ombra della Palla di Pomodoro. Prima un talk con ospiti d’eccezione, poi l’inaugurazione della mostra che racconta 150 di passione e giornalismo. AGROFUTURA. Giovedì prossimo, il 16 luglio, il Palazzo Ducale in piazza del Popolo ospiterà la tappa pesarese – dopo la partenza da Bologna – del festival itinerante che racconta l’agricoltura di domani. Un percorso di tappe nei territori in cui istituzioni, imprenditori e mondo del credito si confrontano su innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle filiere agroalimentari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carlino Day, arriva Agrofutura. A Pesaro il Festival itinerante. Ecco il programma del 16 luglio

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