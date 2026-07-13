Aggressioni ai migranti ad Afragola | l'ombra della camorra e dei caporali dietro i continui raid

Due auto, una nera e una grigia, hanno compiuto raid notturni ad Afragola, distruggendo le biciclette usate dai migranti per raggiungere il lavoro. Le aggressioni sembrano collegarsi a gruppi legati alla criminalità organizzata e ai caporali, che spesso sfruttano i migranti e controllano le attività illecite nella zona. Le forze dell'ordine stanno indagando sui responsabili di questi attacchi.

Due auto, una nera e una grigia compiono i raid, che comprendono la distruzione delle bici con cui i migranti vanno a lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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