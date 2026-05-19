Camorra ad Afragola indagine sul potere dei Panzarottari

Nelle ultime ore è stata eseguita una vasta operazione a Napoli che ha portato all’emissione di 26 misure cautelari nei confronti di componenti di un gruppo criminale. L’indagine si concentra sul ruolo di questa organizzazione nella gestione del territorio di Afragola, una delle aree considerate più strategiche per le attività illecite della camorra nella regione. Le autorità hanno ricostruito le dinamiche interne del gruppo e il suo modo di operare nel contesto locale.

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