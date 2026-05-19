Camorra ad Afragola indagine sul potere dei Panzarottari
Nelle ultime ore è stata eseguita una vasta operazione a Napoli che ha portato all’emissione di 26 misure cautelari nei confronti di componenti di un gruppo criminale. L’indagine si concentra sul ruolo di questa organizzazione nella gestione del territorio di Afragola, una delle aree considerate più strategiche per le attività illecite della camorra nella regione. Le autorità hanno ricostruito le dinamiche interne del gruppo e il suo modo di operare nel contesto locale.
Camorra, maxi?operazione a Napoli: 26 misure cautelari contro il gruppo dei “Panzarottari”. Afragola continua a essere uno dei punti più sensibili della geografia criminale campana. Qui, dove la presenza storica del clan Moccia ha modellato per decenni equilibri e paure, l’azione investigativa più recente apre uno squarcio su dinamiche che non appartengono al passato, ma a un presente ancora in piena evoluzione. L’operazione che ha portato all’emissione di ventisei misure cautelari non è solo un intervento repressivo: è la fotografia di un sistema che, secondo gli inquirenti, avrebbe continuato a operare con logiche di potere tipicamente mafiose. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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