Camorra ad Afragola 26 arresti | il clan comandava dal carcere tra estorsioni e droga
Nella città di Afragola, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 26 persone. Le indagini hanno accertato che un gruppo criminale, legato alla camorra, gestiva attività illecite dal carcere, tra cui estorsioni e traffico di droga. L’indagine, condotta congiuntamente da diverse forze di polizia, ha permesso di documentare il ruolo centrale di alcuni detenuti nel coordinamento delle operazioni criminali. Le autorità hanno inoltre sequestrato beni e denaro ritenuti provento delle attività illecite.
In particolare, è emerso che le suddette attività illecite sarebbero state poste in essere non solo con metodo mafioso, avvalendosi gli indagati della fama criminale riconducibile al gruppo capeggiato dai Panzarottari,costituente articolazione del clan Moccia, operante in Afragola, ma anche dalla finalità di agevolarel’organizzazione camorristica. Il gruppo avrebbe realizzato estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, ricorrendo anche ad atti intimidatori con l’uso di armi ed avrebbe altresì gestito una fiorente piazza di spaccio, con la vendita al dettaglio di droga (cocaina, hashish e marijuana). Elementi di rilievo del gruppo criminale, inoltre, benché detenuti, avrebbero continuato ad impartire direttive ai propri complici mediante l’indebito utilizzo di telefoni cellulari introdotti nei luoghi di rispettiva detenzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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