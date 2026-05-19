Camorra ad Afragola 26 arresti | il clan comandava dal carcere tra estorsioni e droga

Nella città di Afragola, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 26 persone. Le indagini hanno accertato che un gruppo criminale, legato alla camorra, gestiva attività illecite dal carcere, tra cui estorsioni e traffico di droga. L’indagine, condotta congiuntamente da diverse forze di polizia, ha permesso di documentare il ruolo centrale di alcuni detenuti nel coordinamento delle operazioni criminali. Le autorità hanno inoltre sequestrato beni e denaro ritenuti provento delle attività illecite.

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