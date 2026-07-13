Aggredisce il figlio 21enne e lo accoltella alla gola | arrestato per tentato omicidio a Tivoli

A Tivoli, un uomo di 50 anni ha colpito con un coltello il figlio di 21 anni alla gola durante una lite in casa. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La polizia ha sequestrato il coltello e condotto l'uomo in caserma. La vittima è sotto osservazione, le sue condizioni sono ancora da valutare.

Paura a Tivoli dove un ragazzo di 21 anni è stato aggredito dal padre che, armato di coltello, lo ha colpito alla gola. Il giovane è stato soccorso d'urgenza, il padre arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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