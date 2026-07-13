Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Tivoli con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, un giovane di 21 anni, è stata colpita alla gola con un coltello durante un’aggressione improvvisa. Secondo quanto riferito, l’aggressore avrebbe agito forse a causa di problemi psichici. L’uomo è stato fermato ieri mattina, mentre il figlio si è difeso con le mani e con le braccia dall’attacco.

i è difeso con le mani e con le braccia dall’aggressione del padre che voleva ucciderlo a coltellate. Un gesto improvviso, dettato forse da problemi psichici dell’uomo, un cittadino pachistano di 44 anni che ieri mattina i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno arrestato per tentato omicidio. I fatti. Alle 7 padre e figlio avrebbero avuto una discussione in casa, nella zona di Marcellina, per motivi tuttora da chiarire. In realtà al momento non si è nemmeno capito se fra i due ci sia stata proprio una discussione. All’improvviso però il 44enne ha afferrato un coltello in cucina e si è scagliato contro il ragazzo, di 21 anni, cercando di colpirlo in parti vitali. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Tivoli, aggredisce il figlio di 21 anni e lo colpisce con una coltellata alla gola: arrestato per tentato omicidio

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