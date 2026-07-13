Aggredisce e minaccia di morte la compagna alla stazione di Lambrate lei chiama la polizia e lo fa arrestare

Un uomo è stato arrestato alla stazione di Lambrate dopo aver aggredito e minacciato di morte la compagna. La donna ha chiamato la polizia e consegnato loro dei video che documentano la lite, durante la quale è stata ferita e minacciata. Gli agenti, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno proceduto all’arresto.

La donna, dopo aver chiamato la locale, ha consegnato agli agenti dei video della lite, in cui veniva aggredita e minacciata di morte. L'uomo, non appena rintracciato, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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