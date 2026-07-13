Aggredisce e minaccia di morte la compagna alla stazione di Lambrate lei chiama la polizia e lo fa arrestare

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato alla stazione di Lambrate dopo aver aggredito e minacciato di morte la compagna. La donna ha chiamato la polizia e consegnato loro dei video che documentano la lite, durante la quale è stata ferita e minacciata. Gli agenti, dopo aver rintracciato l’uomo, hanno proceduto all’arresto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La donna, dopo aver chiamato la locale, ha consegnato agli agenti dei video della lite, in cui veniva aggredita e minacciata di morte. L'uomo, non appena rintracciato, è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Picchia e insulta la compagna per gelosia, lei fugge con un braccio rotto e lo fa arrestareUn uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo aver aggredito e insultato la compagna, colpendola e provocandole una...

Strangola e accoltella al volto la compagna a Roma: lei si barrica in camera e lo fa arrestareUn uomo ha aggredito la compagna 68enne a Roma, tentando di strangolarla e poi colpendola al volto con un coltello.

Temi più discussi: Nettuno, aggredisce il padre e minaccia la famiglia con un coltello da 20 cm: arrestato un 14enne; Roma, ‘il Brasiliano’ aggredisce operatori Ama e minaccia carabinieri: denunciato; Minaccia ed aggredisce a calci e pugni gli Agenti ed il Personale Sanitario. Polizia di Stato blocca con lo spray urticante ed arresta pregiudicato bresciano. - Questura di Brescia | Polizia di Stato; Cerca di sfuggire al controllo, poi aggredisce e minaccia i carabinieri: arrestato.

aggredisce e minaccia diAggredisce e minaccia di morte la compagna alla stazione di Lambrate, lei chiama la polizia e lo fa arrestareLa donna, dopo aver chiamato la locale, ha consegnato agli agenti dei video della lite, in cui veniva aggredita e minacciata di morte ... fanpage.it

aggredisce e minaccia diAggredisce e minaccia di morte i genitori: 37enne di Cepagatti fermato e arrestato dai carabinieriL'uomo, che sarebbe stato ubriaco al momento dei fatti, si sarebbe scagliato contro il padre anche all'artivo dei militari. Fermato è stato tratto in arresto. Traumi agli arti ed escoriazioni per le d ... ilpescara.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web