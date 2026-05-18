Strangola e accoltella al volto la compagna a Roma | lei si barrica in camera e lo fa arrestare
Un uomo ha aggredito la compagna 68enne a Roma, tentando di strangolarla e poi colpendola al volto con un coltello. La lite, scoppiata senza una causa evidente, si è svolta all’interno di un appartamento di Labico. La donna si è barricata in una stanza, chiamando le forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato la donna ferita e hanno arrestato l’uomo sul posto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
Un uomo ha provato prima a strangolare e poi ha accoltellato al volto la compagna 68enne al culmine di una lite nata senza apparente motivo nella loro abitazione di Labico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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