Strangola e accoltella al volto la compagna a Roma | lei si barrica in camera e lo fa arrestare

Un uomo ha aggredito la compagna 68enne a Roma, tentando di strangolarla e poi colpendola al volto con un coltello. La lite, scoppiata senza una causa evidente, si è svolta all’interno di un appartamento di Labico. La donna si è barricata in una stanza, chiamando le forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato la donna ferita e hanno arrestato l’uomo sul posto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

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