Picchia e insulta la compagna per gelosia lei fugge con un braccio rotto e lo fa arrestare
Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo aver aggredito e insultato la compagna, colpendola e provocandole una frattura al braccio. La donna, scappando dall'abitazione, ha denunciato le violenze che duravano da mesi, durante i quali era stata accusata di infedeltà. L'episodio più recente ha portato le autorità a intervenire e a mettere fine alle violenze.
Maltratta per mesi la compagna accusandola di avere relazioni con altri uomini, ma l'ultima e grave aggressione è costata l'arresto a un 44enne italiano, già noto alle forze dell'ordine.L'episodio culminante è avvenuto circa quindici giorni fa, quando al termine di una discussione scoppiata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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