L’agente di un calciatore del Napoli ha dichiarato che il suo assistito può lasciare la squadra solo per un’offerta molto speciale. Ha spiegato che il giocatore ha un contratto in scadenza tra un anno, con un’opzione per un altro. Attualmente, quindi, è probabile che rimanga nel club, a meno di proposte particolarmente allettanti. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di una fonte online.

Branislav Jasurek, agente del calciatore del Napoli Stanislav Lobotka, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito ai microfoni di SPORT.sk. “Attualmente ha un contratto di un anno con il Napoli, con un’opzione per un ulteriore anno, quindi l’ipotesi più probabile è che rimanga al club. Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli. Non ho parlato con Massimiliano Allegri, ho parlato con il direttore sportivo e credo che tutti sappiano qual è il ruolo di Lobotka nel club. Al momento non ci sono offerte specifiche”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Agente Lobotka: “Può lasciare Napoli solo per qualcosa di speciale”

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