Il centrocampista slovacco del Napoli potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione. Secondo fonti vicine al club, ci sono tre possibili candidati per sostituirlo. La decisione sulla sua eventuale partenza non è ancora stata ufficializzata, ma la possibilità di un addio è stata confermata. La situazione coinvolge direttamente le strategie del club per la prossima campagna.

Possibile addio a fine stagione per il centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka. la dirigenza partenopea valuta alcune alternative per sostituirlo a centrocampo. “Lobotka ha resistito persino ai richiami del Barcellona, quando c’era chi in Catalogna era certo che fosse lo slovacco l’erede di Xavi. Ma il Napoli guarda già oltre: c’è Gilmour che cerca lo spazio per giocare di più, ci sono le occasioni del mercato come Atta dell’Udinese e Taylor della Lazio che sembrano, d’un tratto, divenuti sogni primaverili in attesa di sciogliere le riserve sull’allenatore”. Accardi: “Il fatto che il Napoli abbia i giocatori contati è un ritornello che stona, non se Sarri rimarrà a lungo in azzurro” VIDEO ESCLUSIVA – Simone Forte (Napoli Supporters Trust): “Vi spiego il nostro progetto unico in Italia.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lobotka può lasciare Napoli, tre nomi in lizza per sostituirlo

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