Un agente dell’Ice ha sparato e ucciso un operaio messicano in Texas. Secondo le autorità, l’uomo avrebbe tentato di investire un agente con l’auto, ma testimoni e familiari negano questa versione, chiedendo un’indagine indipendente. La scena si è svolta in una zona industriale, dove si sono raccolti testimoni e vicini, alcuni dei quali hanno riferito di aver visto l’uomo fermo e senza fare mosse aggressive prima dello sparo.

Stati Uniti Per le autorità l'uomo ha cercato di investire un agente con l'auto. Testimoni e familiari contestano la versione ufficiale e chiedono un'inchiesta indipendent Stati Uniti Per le autorità l'uomo ha cercato di investire un agente con l'auto. Testimoni e familiari contestano la versione ufficiale e chiedono un'inchiesta indipendent Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Lorenzo Salgado Araujo, 55 anni, operaio messicano, stava girando per Magnolia Park martedì mattina alla ricerca di lavoratori a giornata da portare in cantiere, come faceva abitualmente. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Houston, un agente dell’Ice uccide un operaio messicano

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ICE Agent Fatally Shoots & Kills Man In Houston During Enforcement Operation

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