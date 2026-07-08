Houston un agente dell’Ice uccide un operaio messicano

Da ilmanifesto.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un agente dell’Ice ha sparato e ucciso un operaio messicano in Texas. Secondo le autorità, l’uomo avrebbe tentato di investire un agente con l’auto, ma testimoni e familiari negano questa versione, chiedendo un’indagine indipendente. La scena si è svolta in una zona industriale, dove si sono raccolti testimoni e vicini, alcuni dei quali hanno riferito di aver visto l’uomo fermo e senza fare mosse aggressive prima dello sparo.

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