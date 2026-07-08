Durante un’operazione delle autorità federali a Houston, un agente dell’ICE ha sparato e ucciso un uomo di nazionalità messicana. La vittima è stata identificata come Lorenzo Salgado Araujo dal Dipartimento per la Sicurezza Interna.

Un agente dell’ICE ha sparato e ucciso un uomo a Houston, in Texas, durante un’operazione delle autorità federali. La vittima è stata identificata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna come Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano. Trasportato in ospedale dopo essere stato colpito, è deceduto poco dopo. L’episodio ha suscitato polemiche e proteste nella comunità locale. La ricostruzione delle autorità. In una nota, il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha spiegato che Salgado Araujo era stato individuato nel corso di un’operazione perché si trovava negli Stati Uniti senza un permesso legale. Secondo la ricostruzione ufficiale, l’uomo avrebbe ignorato gli ordini di fermarsi e tentato di speronare con la propria auto un agente federale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, agente dell’ICE uccide un cittadino messicano durante un’operazione a Houston

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News - Minneapolis, agente ICE uccide un 37enne americano. Versione ufficiale vs video. 25/1/2026

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