Una denuncia preannunciata da FdI solleva dubbi sull'uso di servizi giornalistici mirati legati all'«agenda Lavitola». Si ipotizza che possa trattarsi di una «clava mediatica» associata agli interessi di un ex giornalista e noto faccendiere politico. La questione riguarda la possibile manipolazione dell'informazione attraverso attività di reporting coordinate. Non sono stati forniti dettagli su eventuali coinvolgimenti o prove concrete.

Servizi giornalistici mirati? Sarebbe questo l'interrogativo che verrà posto dalla denuncia preannunciata da FdI sull'«agenda Lavitola». E cioè l'ipotesi di una vera e propria «clava mediatica», potenzialmente collegata agli interessi dell'ex giornalista e tra i più noti faccendieri della politica nazionale. Quest'ultimo non solo avrebbe suggerito le inchieste che gli convenivano, ma avrebbe utilizzato Report per indebolire chi lo avrebbe potuto penalizzare negli affari. Carbon credit Il caso più eclatante è quello relativo ai cinque milioni di ettari camerunensi su cui accumulare crediti in carbonio. Per intenderci quello che il 60 enne originario di Nemoli avrebbe definito «l'affare di una vita». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - «Agenda Lavitola» per Report?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carlo Freccero: "Esterrefatto, Lavitola agenda del programma di inchieste". Quegli incontri dell'imprenditore nella redazione di ReportCarlo Freccero ha dichiarato di essere “esterrefatto” riguardo alle recenti rivelazioni sulle interviste dell’imprenditore nella redazione di Report.

Sigfrido Ranucci, palla in tribuna: "Lavitola massone?", come risponde Mister ReportSigfrido Ranucci ha risposto in modo secco a un commento di Alessandro Beccalossi, inviato di un’emittente televisiva, riguardo a Lavitola, chiedendo...

Temi più discussi: Carlo Freccero: Esterrefatto, Lavitola agenda del programma di inchieste. Quegli incontri dell'imprenditore nella redazione di Report; Direttori che scoprono di non avere in agenda il numero di Lavitola; Ranucci e Lavitola, dall'amicizia alle bombe: tutti i dubbi che hanno portato alla sospensione di Report; Lavitola e Ranucci, la verità nelle chat. FdI annuncia un esposto in procura.

Carlo Freccero: Esterrefatto, Lavitola agenda del programma di inchieste. Quegli incontri dell'imprenditore nella redazione di Report x.com

Rai sospende repliche estive di Report: Scelta per tutelare brand e redazione. Ranucci: Decisione sconcertante reddit

Ranucci e Lavitola, dall'amicizia alle bombe: tutti i dubbi che hanno portato alla sospensione di ReportLe indagini sull'attentato e il rapporto del giornalista con l'ex editore hanno spinto la Rai a sospendere le repliche estive del programma in attesa di chiarimenti. Che mancano ancora ... avvenire.it

Carlo Freccero: Esterrefatto, Lavitola agenda del programma di inchieste. Quegli incontri dell'imprenditore nella redazione di ReportNon solo cene con Ranucci: l’imprenditore fu visto più volte nella redazione di via Teulada ... msn.com