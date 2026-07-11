Carlo Freccero | Esterrefatto Lavitola agenda del programma di inchieste Quegli incontri dell' imprenditore nella redazione di Report
Carlo Freccero ha dichiarato di essere “esterrefatto” riguardo alle recenti rivelazioni sulle interviste dell’imprenditore nella redazione di Report. Freccero ha fatto riferimento a incontri tra Valter Lavitola e membri del programma, sollevando dubbi sulla trasparenza delle interviste e sui rapporti tra l’imprenditore e la redazione. La questione riguarda anche l’agenda delle inchieste e il ruolo di Lavitola nelle interviste realizzate.
“Sono veramente esterrefatto”. Carlo Freccero parte da qui, dal caso Ranucci e dal rapporto tra Valter Lavitola e Report, per formulare un’accusa che investe direttamente il programma d’inchiesta di Rai 3. “Se Lavitola è massone e ha rapporti con i poteri ‘forti’, ma diviene l’agenda del programma di inchiesta sul potere, significa che anche l’opposizione è gestita dal potere”, dice l’ex direttore di Rai 2 a Dagospia. Una dichiarazione durissima, costruita attorno a una parola precisa: agenda. Freccero non parla di una semplice conoscenza personale o di una frequentazione occasionale. Solleva il sospetto che un personaggio abituato a muoversi tra politica, informazione e ambienti di potere possa essere diventato un punto di riferimento per la trasmissione che proprio quei mondi pretende di indagare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La Rai sospende le repliche estive di Report. Ranucci: "Sconcerto e preoccupazione". La redazione del programma: "Censura senza precedenti"
Lavitola, interrogata la compagna del factotum . La versione dell?inviato di Report: «Io mai minacciato»I carabinieri di Roma e Frascati hanno interrogato ieri la compagna di un uomo ritenuto coinvolto in un caso di interesse investigativo.