Carlo Freccero | Esterrefatto Lavitola agenda del programma di inchieste Quegli incontri dell' imprenditore nella redazione di Report

Da ilgiornale.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carlo Freccero ha dichiarato di essere “esterrefatto” riguardo alle recenti rivelazioni sulle interviste dell’imprenditore nella redazione di Report. Freccero ha fatto riferimento a incontri tra Valter Lavitola e membri del programma, sollevando dubbi sulla trasparenza delle interviste e sui rapporti tra l’imprenditore e la redazione. La questione riguarda anche l’agenda delle inchieste e il ruolo di Lavitola nelle interviste realizzate.

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“Sono veramente esterrefatto”. Carlo Freccero parte da qui, dal caso Ranucci e dal rapporto tra Valter Lavitola e Report, per formulare un’accusa che investe direttamente il programma d’inchiesta di Rai 3. “Se Lavitola è massone e ha rapporti con i poteri ‘forti’, ma diviene l’agenda del programma di inchiesta sul potere, significa che anche l’opposizione è gestita dal potere”, dice l’ex direttore di Rai 2 a Dagospia. Una dichiarazione durissima, costruita attorno a una parola precisa: agenda. Freccero non parla di una semplice conoscenza personale o di una frequentazione occasionale. Solleva il sospetto che un personaggio abituato a muoversi tra politica, informazione e ambienti di potere possa essere diventato un punto di riferimento per la trasmissione che proprio quei mondi pretende di indagare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Carlo Freccero: "Esterrefatto, Lavitola agenda del programma di inchieste". Quegli incontri dell'imprenditore nella redazione di Report
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