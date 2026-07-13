Durante la registrazione del programma televisivo, Stefano De Martino si è mostrato sorpreso quando è stato annunciato che i 300mila euro in palio non sono stati trovati nei luoghi previsti. La somma, che doveva essere nascosta in vari punti, sembra essere scomparsa senza lasciare tracce. La produzione ha confermato che le verifiche sono in corso per capire cosa sia successo.

Le persone organizzate dividono il mondo in caselle: liste, promemoria, piani A e piani B. E ogni tanto la fortuna, che di solito se ne infischia, decide di rispettare l’agenda. Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 13 luglio 2026 gioca Claudia, dal Lazio, arrivata in studio da Boville Ernica, il paese in provincia di Frosinone i cui abitanti si chiamano baucani (e Stefano De Martino ci mette un attimo a chiedere al Dottore se ci sia mai stato). Con lei il fidanzato Alessio. Claudia, parola del conduttore, è una persona “metodicissima”: ha programmato la giornata nei dettagli e l’ha annunciato ad alta voce, oggi vincerà la macchina e tutti i soldi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino resta di sasso: dov’erano i 300mila euro

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