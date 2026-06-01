Durante una puntata di un quiz televisivo, un concorrente ha accettato per errore un assegno di 10.000 euro, invece di rifiutarlo o continuare il gioco. La scena è stata accompagnata da una confusione tra il pubblico e i partecipanti, con un’uscita di scena improvvisa. Stefano De Martino è intervenuto durante l’episodio, mentre il concorrente ha scelto di uscire con due pacchi blu e un premio di 10.000 euro.

Si è conclusa l’avventura di Donato che, proprio come il pizzicarolo Francesco, ha sconvolto gli spettatori di Affari Tuoi, i quali non hanno risparmiato commenti sulle sue prestazioni. Tutto è cominciato quando il lucano si è ritrovato in finale con 10.000, 100.000 e due pacchi blu. L’emozione del momento lo ha portato a commettere un errore: voleva pronunciare una frase ad effetto che gli è uscita male e di cui ha poi pagato le conseguenze. Stefano De Martino ha provato a correre in suo aiuto, ma il notaio è rimasto fermo nella sua posizione. Donato viene dalla Basilicata, precisamente da Lavello, in provincia di Potenza. È felicemente sposato con Maria Lucia ed è padre di tre figli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Donato accetta per sbaglio 10.000 euro, interviene Stefano De Martino

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