Affari tuoi imprevisto per Stefano De Martino e Herbert Ballerina | Cola tutto Sofia perde 300mila euro

Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, trasmessa mercoledì 20 maggio, una concorrente proveniente dalle Marche, accompagnata dalla zia Rossella, ha partecipato al gioco. Durante la trasmissione, Stefano De Martino e Herbert Ballerina sono stati coinvolti in un imprevisto che ha causato il crollo di un blocco di giochi. Nel frattempo, Sofia ha perso 300.000 euro a causa di una scelta sbagliata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui