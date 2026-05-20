Affari tuoi imprevisto per Stefano De Martino e Herbert Ballerina | Cola tutto Sofia perde 300mila euro
Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, trasmessa mercoledì 20 maggio, una concorrente proveniente dalle Marche, accompagnata dalla zia Rossella, ha partecipato al gioco. Durante la trasmissione, Stefano De Martino e Herbert Ballerina sono stati coinvolti in un imprevisto che ha causato il crollo di un blocco di giochi. Nel frattempo, Sofia ha perso 300.000 euro a causa di una scelta sbagliata.
Nella puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 20 maggio, ha giocato Sofia dalle Marche con la zia Rossella. Una puntata intensa, dall'imprevisto con l'invenzione di Herbert Ballerina che si è rotta in studio al finale a sorpresa con la pacchista che accetta l'offerta del Dottore ma nel suo pacco aveva 300mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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