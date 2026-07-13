Affari tuoi Serena accetta il cambio e scoppia a piangere | I soldi aiuterebbero vorremmo aprire una carrozzeria

Nella puntata di Affari tuoi in onda domenica 12 luglio ha giocato Serena dalla Basilicata. Una partita sfortunata, compromessa da un cambio fatto all'ultimo minuto. La concorrente sognava di aiutare il suo compagno ad aprire una carrozzeria. Purtroppo è andata male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Affari Tuoi: Serena accetta l'ultimo cambio 'pescato dalle carte' ma sbaglia,xke aveva 50 mila euro.

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