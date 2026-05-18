Ad Affari Tuoi Linda accetta 20mila euro | È una cifra dignitosa il suo pacco conteneva più del doppio

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 18 maggio, Linda, proveniente dalla Puglia, ha deciso di accettare un'offerta di 20.000 euro, definendola una cifra dignitosa. La donna partecipava insieme al padre Oronzo, e il suo pacco conteneva più del doppio di quella somma. La puntata si è concentrata sulla loro scelta e sui risultati ottenuti durante la partita.

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