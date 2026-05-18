Ad Affari Tuoi Linda accetta 20mila euro | È una cifra dignitosa il suo pacco conteneva più del doppio
Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 18 maggio, Linda, proveniente dalla Puglia, ha deciso di accettare un'offerta di 20.000 euro, definendola una cifra dignitosa. La donna partecipava insieme al padre Oronzo, e il suo pacco conteneva più del doppio di quella somma. La puntata si è concentrata sulla loro scelta e sui risultati ottenuti durante la partita.
Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 18 maggio, la partita di Linda dalla Puglia insieme al padre Oronzo. Al tiro finale arriva con 50mila euro da un lato e 10 dall'altro ma accetta l'offerta: una scelta che si rivela sbagliata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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