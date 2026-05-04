Alessia ad Affari Tuoi si fa fregare dal Dottore accetta l'ultimo cambio e perde i soldi che aveva pescato
Durante una puntata di un quiz televisivo, una concorrente proveniente da una regione del centro Italia ha deciso di accettare l'ultimo cambio proposto dal conduttore, sperando di migliorare la propria situazione. Tuttavia, questa scelta si è rivelata svantaggiosa, poiché ha portato alla perdita dei soldi già vinti. La concorrente si è ritrovata senza nulla in mano dopo aver seguito l'ultimo consiglio del presentatore.
La partita di Alessia ad Affari Tuoi precipita, dopo un inizio incoraggiante. La pacchista molisana si lascia convincere e accetta l'ultimo cambio, ma il Dottore le ha teso una trappola: torna a casa a mani vuote.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Una raccolta di contenuti
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