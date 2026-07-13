Claudia, 28 anni, ha vinto 75 mila euro durante la puntata di questa sera di Affari Tuoi. Dopo aver scoperto l'importo, si è improvvisamente irrigidita e si è lasciata andare a un silenzio improvviso, rimanendo in stato di shock. La concorrente ha mostrato un’espressione di incredulità e si è fermata senza parlare, mentre i presenti in studio hanno assistito alla scena in silenzio.

Grande emozione nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, lunedì 13 luglio, con protagonista Claudia, concorrente di 28 anni proveniente dal Lazio. Accompagnata dal fidanzato Alessio, ha vissuto una partita ricca di colpi di scena, riuscendo a portare a casa un premio di 75mila euro. La serata è stata movimentata fin dalle prime battute grazie agli interventi di Herbert Ballerina, al ritorno del pacco nero e al jackpot di Gennarino. A rendere tutto ancora più curioso è stata la sicurezza della concorrente, che appena arrivata in studio ha dichiarato di avere un obiettivo ben preciso: vincere 300mila euro. I primi sei tiri hanno alternato fortuna e qualche perdita pesante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Affari Tuoi, Claudia vince 75mila euro poi la scoperta shock: cala in gelo, incredibile

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Affari Tuoi: Claudia vince 75mila euro, ma nel suo pacco cerano i 300mila che aveva previsto.

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