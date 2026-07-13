Affari Tuoi | Claudia dal Lazio vince 75mila euro ma nel suo pacco c'erano i 300mila che aveva previsto

Durante la puntata di Affari Tuoi, una concorrente dal Lazio ha vinto 75mila euro. Tuttavia, nel suo pacco numero 12 erano presenti i 300mila euro che aveva previsto all'inizio della serata. Stefano De Martino ha espresso sorpresa per questa scoperta. La vincita effettiva è stata inferiore rispetto alle aspettative iniziali, anche se nel pacco si trovavano i soldi stimati.

Ad Affari Tuoi Claudia dal Lazio vince 75mila euro, ma nel suo pacco n.12 c'erano proprio i 300mila euro che lei aveva previsto a inizio serata. Stefano De Martino sorpreso: "Non me l'aspettavo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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