Una pediatra di Udine ha perso 300 mila euro giocando a Affari Tuoi, legando questa somma al numero 13. Dopo aver tentato più volte di indovinare, alla fine ha deciso di accettare un'offerta di 50 mila euro proposta da Stefano De Martino. La concorrente ha scelto di concludere la partita con questa somma, lasciando perdere ulteriori tentativi di vincita.

? Cosa sapere Francesca, pediatra di Udine, perde 300mila euro con il numero 13 ad Affari Tuoi.. La concorrente accetta infine un'offerta di 50mila euro proposta da Stefano De Martino.. Venerdì 24 aprile 2026, Francesca, una pediatra di Udine accompagnata dalla madre Lina, ha affrontato la tensione di Affari Tuoi con un duello psicologico tra il desiderio di sognare e la necessità di proteggere i propri traguardi familiari. La puntata ha preso il ritmo di un viaggio imprevisto, proprio come quel volo per l’India che la professionista deve ancora intraprendere per celebrare il matrimonio della sua migliore amica. In studio, l’atmosfera si è fatta densa di emozioni quando la concorrente ha cercato rifugio nel ricordo di suo padre, vedendo nel numero 13 non un presagio negativo, ma un legame spirituale da portare con sé durante il gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi: shock per la pediatra, perde 300mila euro col numero 13

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