Giacomo ad Affari Tuoi ignora la moglie che voleva accettasse 40mila euro ma nel suo pacco ce n'erano 300mila

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa sabato 11 luglio, un concorrente proveniente dalla Puglia ha deciso di continuare a giocare, ignorando il consiglio della moglie di accettare un'offerta da 40mila euro. Alla fine, nel suo pacco sono stati trovati 300mila euro.

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 11 luglio, Giacomo, concorrente della Puglia, decide di proseguire nonostante il parere contrario della moglie Sara, che avrebbe voluto accettare l'offerta da 40mila euro. Alla fine, però, il concorrente sceglie di fermarsi di fronte a un assegno da 85mila euro, salvo poi scoprire che nel suo pacco c'erano 300mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Buonasera pacchers Stasera gioca Giacomo dalla Puglia #AffariTuoi #AffariTuoiMundial x.com

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