All'aeroporto di Bologna, alcuni voli sono stati ritardati a causa di ritardi nella consegna del carburante. La società fornitrice, una delle principali per l’aeroporto, ha avuto problemi legati alla crisi in Medio Oriente. Tuttavia, l’aeroporto Marconi ha rassicurato che i voli programmati continueranno regolarmente senza cancellazioni. La situazione sulla fornitura di cherosene rimane sotto controllo, nonostante le difficoltà del settore.

Bologna, 13 luglio 2026 - La crisi in Medio Oriente continua a complicare la vita dei fornitori di carburante per gli aerei. L'ultima conseguenza è quella che ha investito la Air Bp, uno dei principali fornitori di cherosene anche dell'aeroporto Marconi di Bologna. A provocare il disagio per il fornitore di carburante per aerei è il mancato arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare un carico di prodotto preventivato. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaryanair-voli-disagi-aeroporto-marconi-atohgis6 Si è ipotizzato inizialmente che tale imprevisto avrebbe potuto far scattare un Notam per limitare da parte del fornitore il carico di carburante a non oltre duemila litri nei velivoli con durata di volo inferiore alle tre ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna, ritardi nella consegna del carburante. Ma il Marconi rassicura: “I voli sono garantiti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aeroporto di Bologna: Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2025

Notizie e thread social correlati

Caro carburante, Salvini rassicura: «Voli garantiti fino a maggio»Durante un question time, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affermato che i voli di carburante saranno garantiti fino a maggio.

Crisi carburante, Salvini rassicura: “Non sono a rischio i voli”Il ministro dell'Interno ha dichiarato che il Paese non è a rischio di interruzioni nei voli a causa della crisi dei carburanti.

Temi più discussi: Aeroporto di Bologna, voli Ryanair decollano senza passeggeri: 200 persone a terra, guasto a sistema di imbarco; Aeroporto di Bologna: i dati di traffico-passeggeri a giugno; Caos alle frontiere, il nuovo sistema anti-immigrazione dell'Ue ha mandato in tilt gli aeroporti; Passeggeri in rivolta al ’Fellini’: Bloccati in coda un’ora e mezza per i controlli dei passaporti.

Aeroporto di Bologna, ritardi nella consegna del carburante. Ma il Marconi rassicura: I voli sono garantitiA provocare il disagio per Air Bp è il mancato arrivo di una nave cisterna. Lo scalo bolognese: Il rifornimento degli aerei sarà dirottato su un altro fornitore fino a quando persisterà il problema ... ilrestodelcarlino.it

Carburante aereo razionato all’aeroporto di Bologna voli a rischio. Allarme per gli scali del Nord ItaliaUn problema nelle forniture di jet fuel costringe lo scalo emiliano a limitare il rifornimento degli aerei. Air Bp segnala il mancato arrivo di una nave cisterna. Possibili restrizioni anche in altri ... milanofinanza.it

Il paradosso della sanità a Milano in una foto. reddit