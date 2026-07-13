Aeroporto di Bologna ritardi nella consegna del carburante Ma il Marconi rassicura | I voli sono garantiti

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'aeroporto di Bologna, alcuni voli sono stati ritardati a causa di ritardi nella consegna del carburante. La società fornitrice, una delle principali per l’aeroporto, ha avuto problemi legati alla crisi in Medio Oriente. Tuttavia, l’aeroporto Marconi ha rassicurato che i voli programmati continueranno regolarmente senza cancellazioni. La situazione sulla fornitura di cherosene rimane sotto controllo, nonostante le difficoltà del settore.

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Bologna, 13 luglio 2026 - La crisi in Medio Oriente continua a complicare la vita dei fornitori di carburante per gli aerei. L'ultima conseguenza è quella che ha investito la Air Bp, uno dei principali fornitori di cherosene anche dell'aeroporto Marconi di Bologna. A provocare il disagio per il fornitore di carburante per aerei è il mancato arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare un carico di prodotto preventivato. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacaryanair-voli-disagi-aeroporto-marconi-atohgis6 Si è ipotizzato inizialmente che tale imprevisto avrebbe potuto far scattare un Notam per limitare da parte del fornitore il carico di carburante a non oltre duemila litri nei velivoli con durata di volo inferiore alle tre ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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