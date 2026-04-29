Caro carburante Salvini rassicura | Voli garantiti fino a maggio

Durante un question time, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affermato che i voli di carburante saranno garantiti fino a maggio. Questa dichiarazione ha portato un po’ di tranquillità ai viaggiatori italiani, che si erano preoccupati per possibili interruzioni o difficoltà nel settore dei trasporti a causa di recenti eventi. Le parole del ministro sono state lette come una rassicurazione ufficiale sulla continuità dei servizi aerei nei prossimi mesi.

I viaggiatori italiani - per il momento - possono tirare un sospiro di sollievo. Le rassicurazioni arrivano dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che, al question time alla Camera, ha detto che le riserve disponibili per l’operatività dei voli dovrebbero coprire tutto il mese di maggio. Sempre per il responsabile del Mit la posizione dell’Italia è più solida rispetto a quella di gran parte degli altri Stati europei. «Le tensioni in aree strategica per l’energia sta creando evidentemente instabilità nei mercati, il 50% del carburate per aerei destinato agli aeroporti italiani transita per Hormuz» è stata la premessa di Salvini ma «le riserve disponibili in Italia garantiscono l’operatività almeno a tutto il mese di maggio e la nostra posizione risulta più solida rispetto alla gran parte degli stati europei».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Caro carburante, Salvini rassicura: «Voli garantiti fino a maggio» Notizie correlate Carburante aerei, Salvini rassicura: “Ora non c’è emergenza”. Ma precisa: “Nostri aeroporti hanno riserve fino a maggio”“Non siamo di fronte a un’emergenza che mette a rischio la sicurezza dei voli o la continuità del sistema”. Caro carburante, Salvini: “Riserve aeroporti fino a tutto maggio, no emergenza”(Adnkronos) – "Le riserve italiane garantiscono operatività almeno fino a tutto maggio", "non siamo di fronte a un'emergenza che mette a rischio... Una raccolta di contenuti Crisi carburante, Salvini: Riserve aeroporti fino a tutto maggio, no emergenza. Monitoriamo per evitare stop estateStiamo monitorando a livello nazionale e a livello europeo la catena di approvvigionamento del carburante al fine di garantire che il sistema continui a funzionare senza interruzioni quantomeno per t ... adnkronos.com Caro carburante per i voli, Silvio Lai: Rischio reale per la Sardegna, il Governo minimizzaCaro carburante per i voli, Silvio Lai: Rischio reale per la Sardegna, il Governo minimizza - Politica - sardiniapost ... sardiniapost.it