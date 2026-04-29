Crisi carburante Salvini rassicura | Non sono a rischio i voli

Il ministro dell'Interno ha dichiarato che il Paese non è a rischio di interruzioni nei voli a causa della crisi dei carburanti. Ha spiegato che le riserve di carburante sono state accumulate e che il lavoro di coordinamento tra le autorità garantisce la stabilità del settore. Nessuna comunicazione ufficiale ha segnalato interruzioni o problemi imminenti nelle operazioni aeroportuali o di trasporto aereo.

Riguardo la crisi del carburante causata dalla chiusura dellostretto di Hormuz“non siamo di fronte a un’emergenza che mette a rischio la sicurezza dei volio la continuità del sistema“. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo alla Camera ad un Question time sulla situazione relativa all’approvvigionamento di cherosene presso gli aeroporti nazionali. “Il nostro Paese regge perché c’è un lavoro quotidiano coordinato ele riserve di carburante per aerei disponibili garantiscono l’operatività almeno fino a tutto il mese di maggio“, ha aggiunto il titolare di via Nomentana, specificando che la posizione dell’Italia èpiù solidarispetto a quella di gran parte degli altri Stati europei.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crisi carburante, Salvini rassicura: “Non sono a rischio i voli” Notizie correlate Lufthansa taglia 20mila voli per la crisi carburante, ma WizzAir rassicura: “Eccesso di allarmismo, scorte fino al 2027”La crisi dello Stretto di Hormuz e l’aumento dei prezzi del carburante costringono Lufthansa a tagliare. Voli a rischio: l’Europa allerta per la crisi del carburanteLa gestione delle scorte energetiche per il trasporto aereo europeo è entrata in una fase di massima allerta, con la Commissione Europea che ha... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La crisi del carburante, l’Ue valuta l’obbligo di scorte minime negli aeroporti. Se Hormuz non riapre conseguenze catastrofiche; Carenza carburante per aerei, Bruxelles rassicura ma Hormuz resta una minaccia per l’Europa. Crisi carburante, Salvini: Riserve aeroporti fino a tutto maggio, no emergenza. Monitoriamo per evitare stop estateStiamo monitorando a livello nazionale e a livello europeo la catena di approvvigionamento del carburante al fine di garantire che il sistema continui a funzionare senza interruzioni quantomeno per t ... adnkronos.com Carburante aerei, Salvini assicura: Scorte fino a fine maggio. Ma se guerra prosegue non esclude taglio voliIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative che il governo intende intraprendere in ... fanpage.it Crisi energetica, il piano del Piemonte: a Novara e Alessandria lo stoccaggio di carburante x.com Caro carburante, gli italiani corrono ai ripari: le misure contro la crisi https://www.virgilio.it/motori/notizie/caro-carburante-conseguenze-elettrico-scelte-consumi/327242/ - facebook.com facebook