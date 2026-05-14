Durante una riunione del consiglio regionale, il presidente della Liguria ha annunciato che i test preliminari sulla diga di Genova non saranno più effettuati prima dell’inizio dei lavori, ma durante la fase di lavorazione. La discussione si è accesa quando il consigliere del Partito Democratico ha espresso perplessità sulla modalità di gestione del progetto. La tensione tra i due rappresentanti si è fatta evidente, con Bucci che ha reagito in modo deciso alle critiche mosse dal consigliere.

Botta e risposta tra il presidente della Liguria, Marco Bucci, e il consigliere Pd Simone D’Angelo, durante una seduta del consiglio regionale. Il tema è la nuova diga di Genova. “Non si chiede nulla di più che sapere se questi due campi prova sono stati effettuati e quali fossero gli esiti”, chiede l’esponente dem, esplicitando una delle domande rimaste sotto il cantiere della nuova diga di Genova: le verifiche preliminari sulla tenuta dei fondali sono state fatte? Con quali esiti? Bucci, governatore e commissario straordinario dell’opera, risponde con una spiegazione tecnica che finisce per aprire un caso politico. A 50 metri di profondità, dice, gli strumenti “si sono rotti tutti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Diga di Genova, Bucci: “Non più test preliminari, ma durante la lavorazione”. E perde le staffe con il consigliere Pd

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