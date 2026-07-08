Mario Adinolfi è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma. L’indagine riguarda un sistema di scommesse per quote, promosso come “scommessa collettiva”. Tra le vittime ci sono persone che hanno perso più di 50 mila euro. La polizia ha eseguito l’ordine di custodia, portando avanti le verifiche sulla presunta truffa.

Mario Adinolfi è stato arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma su un sistema di scommesse per quote, da lui promosso come “scommessa collettiva“. Gli si contesta una serie di reati, i più gravi dei quali sono truffa ed evasione fiscale. Da anni Le Iene e il podcaster Davide Marra si occupano di questo presunto giro di scommesse, ponendo la questione direttamente ad Adinolfi o dando voce ai presunti truffati. E sono anni che Adinolfi svicola parlando di “figuranti” che propalano “falsità”. Adinolfi e la scommessa collettiva Fra chi sostiene di avere dato soldi a Mario Adinolfi per aderire al sistema della scommessa collettiva, anche esibendo mail e messaggini a Le Iene, ci sono giovani e persone in avanti con gli anni, pensionati e imprenditori, uomini e donne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Adinolfi arrestato per truffa con la scommessa collettiva, tra le vittime c'è chi ha perso oltre 50 mila euro

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Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva

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