L’ex emiro del Qatar è deceduto. La nonna Teresa gli aveva offerto ospitalità in passato, in un rapporto nato in modo casuale ma mantenuto con semplicità e calore familiare. Lo stile di vita del Sud Italia, caratterizzato da accoglienza e autenticità, aveva colpito l’ex emiro, che aveva trascorso alcuni giorni nel lusso del Qatar grazie a questa relazione.

Un rapporto speciale, nato quasi per caso, ma sempre custodito tra semplicità e genuinità. E poi quel calore tipico delle famiglie del Sud che lo aveva affascinato e conquistato, fino a trasferirlo per qualche giorno anche nel lusso del Qatar alcuni anni fa. Conservava così con affetto il legame con Brindisi e con la signora Teresa Borsetti, l’ex emiro del Qatar, lo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, deceduto ieri all’età di 74 anni. Cordoglio per la sua morte anche da parte della premier Giorgia Meloni, che ha evidenziato come «lo sceicco è stato uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione. Con straordinaria visione, coraggio e determinazione, ha posto le basi del Qatar moderno, ne ha rafforzato le istituzioni e gli ha conferito una voce e un prestigio ben oltre i suoi confini». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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