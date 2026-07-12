Addio all' ex emiro Hamad artefice del moderno Qatar

Notizia in breve

È morto l'ex emiro che ha guidato il Qatar dal 1995 al 2013, quando ha ceduto il potere al suo quarto figlio. Durante il suo governo, è stato coinvolto nel lancio di Al Jazeera e nella concessione dei Mondiali di calcio del 2022. È stato un alleato strategico degli Stati Uniti. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi.