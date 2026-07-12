Addio all' ex emiro Hamad artefice del moderno Qatar
È morto l'ex emiro che ha guidato il Qatar dal 1995 al 2013, quando ha ceduto il potere al suo quarto figlio. Durante il suo governo, è stato coinvolto nel lancio di Al Jazeera e nella concessione dei Mondiali di calcio del 2022. È stato un alleato strategico degli Stati Uniti. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata oggi.
Ha guidato il Paese dal 1995 al 2013 per poi abdicare in favore del quarto figlio. Storico alleato degli Usa, con lui fu lanciata Al Jazeera e furono assegnati i Mondiali di calcio del 2022. 🔗 Leggi su Repubblica.it
The Visionary Who Lifted Qatar To World Stage Is Gone: Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani Dies At 74
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