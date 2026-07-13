Addio all' ex emiro del Qatar che non ha mai dimenticato Brindisi e l' ospitalità di nonna Teresa

L’ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, è deceduto. Durante il suo governo ha avviato riforme che hanno portato a profonde trasformazioni nel paese. Nonostante la sua posizione di rilievo internazionale, ha mantenuto un legame affettivo con Brindisi, ricordando l’ospitalità ricevuta da una nonna pugliese. La sua morte è stata annunciata senza dettagli aggiuntivi sull’età o le circostanze.

Addio allo sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar: l'uomo che ha trasformato il suo Paese e che non ha mai dimenticato l'ospitalità di una nonna pugliese. Nella storia dello sceicco – scomparso ieri all’età di 74 anni – c’è un capitolo intimo e leggendario che brilla più delle sue miliardarie acquisizioni e che lascia intravedere l’animo profondo e autentico di un uomo che, come ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, «è stato uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria Nazione. Il Qatar che oggi conosciamo e ammiriamo porta l’inconfondibile impronta della sua leadership». 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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