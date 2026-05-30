Zeudi Araya è deceduta a 75 anni dopo una lunga malattia. Attrice nota per la sua bellezza, ha avuto un ruolo importante nel cinema italiano. La sua carriera si è sviluppata nel corso degli anni, lasciando un segno nel settore. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla malattia o sulla data esatta del decesso. La sua figura rimane legata a una presenza distintiva nel panorama cinematografico.

Di leggendaria bellezza Zeudi Araya ha attraversato la storia del cinema italiano con l’eleganza che la contraddistingueva e che ora trova eco nella notizia della sua morte. L’ha annunciata oggi il figlio, Michelangelo Spano spiegando che «si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia. In questo momento di grande tristezza, la famiglia desidera esprimere la propria gratitudine a quanti le sono stati vicini con affetto e discrezione. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia per la comprensione e chiede che venga rispettata la propria riservatezza in questo momento di lutto». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Addio a Zeudi Araya: l’attrice si è spenta a 75 anni dopo una lunga malattia

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