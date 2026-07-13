Addio a Sam Neill star di Jurassic Park | i 50 anni di carriera la malattia e l’amore per la letteratura e il vino

È morto l’attore neozelandese Sam Neill, volto notissimo del cinema internazionale e protagonista, nel ruolo del dottor Alan Grant, della saga di Jurassic Park. Neill, malato da tempo, si è spento all’età di 78 anni a Sydney. A darne l’annuncio «con immenso dolore» è stata la famiglia. « Sam era circondato dalla famiglia ed è scomparso con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita», si legge nel messaggio postato sui social. L’addio a Sam Neill: l’annuncio della famiglia e la malattia. Neill era in cura per un linfoma angioimmunoblastico a cellule T che gli era stato diagnosticato nel marzo 2022. La famiglia ha dichiarato nel comunicato che la morte «è stata improvvisa e inaspettata, ma benedetta dal fatto che Sam era libero dal cancro». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Sam Neill è morto, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anni, il cinema in lutto

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Addio a Sam Neill, l’attore neozelandese star di Jurassic Park: aveva 78 anni x.com

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