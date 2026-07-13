Nella notte si è spento a 84 anni Pasquale Castella, fondatore della Castella Legnami. Imprenditore noto nel Mugello, ha dedicato gran parte della vita alla gestione e allo sviluppo dei boschi della zona. La sua morte è stata annunciata oggi.

Barberino del Mugello (FI), 13 luglio 2026 – Il Mugello perde uno dei volti storici dell'imprenditoria boschiva. È morto nella notte, all'età di 84 anni, Pasquale Castella, fondatore della Castella Legnami. La sua è una storia di sacrificio e dedizione al lavoro e al territorio figlia di quell’Italia dell’emigrazione dal Sud che è stata linfa per preservare la Montagna fiorentina: nato a Sanza, in provincia di Salerno, in piena Seconda guerra mondiale, arrivò in Mugello all’inizio degli anni ’90, già con un background nella lavorazione e commercio di legnami. E capì che quei monti, quei boschi che piano piano stavano venendo abbandonati dai giovani che inesorabilmente si trasferivano in città, avevano bisogno di cura e manutenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Pasquale Castella, l'imprenditore che ha dato un futuro ai boschi del Mugello

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