Il 29 aprile 2026 si è spento a Barzanò Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist. L’imprenditore aveva avviato l’attività nel settore sportivo e si era affermato come figura di rilievo nel mercato locale. La sua morte ha suscitato cordoglio tra collaboratori e clienti, che lo ricordano per il suo ruolo nel far crescere l’azienda e per il contributo alla comunità.

? Cosa sapere Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist, è deceduto a Barzanò il 29 aprile 2026.. L'imprenditore ha trasformato un negozio di calzature in un gruppo con 18 punti vendita.. Il mercoledì 29 aprile 2026, all’età di 83 anni, Sergio Longoni, il fondatore che ha trasformato un piccolo negozio di calzature in Barzanò nel colosso DF Sport Specialist, si è spento lasciando un vuoto profondo nella Brianza lecchese e nel mondo dell’alpinismo. La scomparsa dell’imprenditore, radicato nel territorio fino al midollo, segna la fine di un’epoca per quella comunità che lo ha crescere, partendo dalle mani sporche di grasso di un apprendista elettrauto a tredici anni, per diventare un punto di riferimento non solo per lo sport, ma per l’intero tessuto sociale della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Sergio Longoni: l’imprenditore che ha conquistato le vette

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