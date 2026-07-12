È morto a 93 anni il top manager che nel 1998 fu nominato presidente della Fiat, incarico voluto da Gianni Agnelli. In precedenza aveva trascorso più di trent’anni ai vertici di General Electric. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo economico italiano.

L’economia italiana è in lutto. È morto all’età di 93 anni Paolo Fresco, presidente della Fiat dal giugno 1998 al febbraio 2003 (ruolo in cui lo aveva voluto Gianni Agnelli ) e per oltre trent’anni ai vertici della General Electric. A Torino era soprannominato “ l’Americano ” e alla guida della Fiat disegnò l’accordo con General Motors. Gianni Agnelli e Paolo Fresco (Foto di LariniLaPresse) Il saluto di John Elkann. “Ci ha lasciato un grande italiano, un uomo intelligente e sensibile, e per me soprattutto un amico, oltre che mentore generoso, per il sostengo che mi diede agli inizi della mia carriera. Sempre leale alla mia famiglia e apprezzato da chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui, nei suoi cinque anni da Presidente seppe dare alla Fiat prospettive mondiali, ponendo le basi per il rilancio degli anni Duemila. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Addio al top manager Paolo Fresco: “l’Americano” fu ai vertici di Fiat e General Electric

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Ele Disse: 'Ninguém Vai Te Querer Com Essa Idade'... Um Ano Depois, Implorou Para Voltar

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