È scomparso Paolo Fresco, noto come “l’Americano” e residente a Fiesole, dove aveva anche promosso la Fondazione Fresco Parkinson Institute. Fu lui a firmare l’acquisizione del Nuovo Pignone. La sua morte è stata annunciata oggi, suscitando cordoglio nella città. Fresco aveva scelto di vivere a Fiesole, mantenendo un forte legame con il territorio e le sue iniziative.

Firenze, 12 luglio 2026 – Era un legame speciale quello che lo stringeva a Firenze. La sua Fiesole, dove aveva deciso di stabilirsi, dove aveva casa, e dove aveva promosso la Fondazione Fresco Parkinson Institute. Era sua, inoltre, la firma dell’acquisizione del Nuovo Pignone di Firenze da parte di General Electric. Oggi Firenze, l’Italia, lo piange. Paolo Fresco, manager italiano di fama internazionale ed ex presidente della Fiat, è deceduto all’età di 93 anni. La carriera in General Electric, la presidenza della Fiat. Era il 1998 quando Gianni Agnelli lo chiamò a ricoprire la carica di presidente della Fiat. Dopo una lunga carriera in General Electric, a Torino era conosciuto come “ l’Americano ” per la sua esperienza maturata negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze piange Paolo Fresco, “l’Americano” che amava Fiesole. Firmò l’acquisizione del Nuovo Pignone

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