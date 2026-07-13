Ad Arezzo arriva il bando per l’integrazione | prima l’italiano poi il modulo in triplice copia

Notizia in breve

Arezzo ha pubblicato un bando per finanziare progetti di integrazione socio-culturale. Le proposte devono includere corsi di italiano e devono essere presentate in tre copie. La documentazione richiesta si concentra sulla dimostrazione delle attività previste e sulla capacità di promuovere l’apprendimento della lingua e l’educazione civica. Il bando è stato approvato dal Comune e mira a sostenere iniziative di integrazione.