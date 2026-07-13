Ad Arezzo arriva il bando per l’integrazione | prima l’italiano poi il modulo in triplice copia
Arezzo ha pubblicato un bando per finanziare progetti di integrazione socio-culturale. Le proposte devono includere corsi di italiano e devono essere presentate in tre copie. La documentazione richiesta si concentra sulla dimostrazione delle attività previste e sulla capacità di promuovere l’apprendimento della lingua e l’educazione civica. Il bando è stato approvato dal Comune e mira a sostenere iniziative di integrazione.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Il Comune di Arezzo ha approvato un bando per finanziare progetti di integrazione socio-culturale, apprendimento della lingua italiana ed educazione civica. L’iniziativa, promossa dall’assessore all’integrazione Federico Rossi, mette a disposizione 10mila euro, che saranno distribuiti tra i primi quattro progetti classificati con importi decrescenti. Così, fin dall’inizio, tutti imparano uno dei pilastri della cultura italiana: la graduatoria. I progetti dovranno essere realizzati tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2026 e... 🔗 Leggi su Lortica.it
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