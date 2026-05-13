L’allarme di Cna | cassa integrazione artigiana Arezzo prima in Toscana per utilizzo

Arezzo si conferma la provincia toscana con il più alto utilizzo della cassa integrazione nel settore artigiano, secondo i dati più recenti. La situazione mette in luce una crescente difficoltà per le imprese locali, che si riflette in un aumento delle ore di cassa integrazione richieste dai lavoratori. La Cna ha lanciato l’allarme, sottolineando come questa tendenza possa avere ripercussioni sulla tenuta del comparto artigiano della zona.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Arezzo si scopre sempre più fragile sul fronte del lavoro artigiano. A evidenziarlo sono i dati E.B.R.E.T. relativi all’utilizzo della cassa integrazione nell’ultimo quadrimestre del 2025 e nel primo trimestre del 2026, che mostrano una crescita costante delle aziende costrette a ricorrere agli ammortizzatori sociali, con il comparto orafo ancora una volta tra i più colpiti. Da settembre a dicembre 2025 le imprese aretine che hanno attivato la cassa integrazione sono passate da 64 a 121, mentre i dipendenti coinvolti sono saliti da 319 a 703. In aumento anche le ore richieste, arrivate a dicembre a quota 46.258. Complessivamente, nell’ultimo quadrimestre del 2025, le risorse erogate a sostegno del reddito hanno superato 1,2 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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